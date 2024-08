28.08.2024 15:20 Pfefferspray im Treppenhaus verteilt: Mehrere Verletzte an Schule

Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochvormittag in Bergisch Gladbach. An einem Berufskolleg ist ein Gefahrstoff ausgetreten. Es gibt mehrere Verletzte.

Von Patrick Richter

Bergisch Gladbach - Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochvormittag in Bergisch Gladbach. Am Berufskolleg Kaufmännische Schulen soll während des Unterrichts eine gefährliche Substanz, wahrscheinlich Pfefferspray, verteilt worden sein. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Mittwoch zu den Kaufmännischen Schulen in Bergisch Gladbach geeilt. © Feuerwehr Rheinisch-Bergischer-Kreis Acht Personen klagten vor Ort über Atemwegsreizungen, berichtete die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es ich bei der Substanz um Pfefferspray oder ein vergleichbares Mittel gehandelt haben. Eine besonders stark betroffene 16-jährige Schülerin wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte richteten in der Aula des Berufskollegs eine Betreuungszone ein. Die gefährliche Substanz wurde gesichert und aus dem Gebäude gebracht. Sie wird nun untersucht. Feuerwehreinsätze Mehrere Autos in Brand gesetzt: Viermal Totalschaden! In der Schule befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 50 Lehrkräfte und 750 Schülerinnen und Schüler. Wegen des Großeinsatzes am Berufskolleg kam es im gesamten Stadtgebiet zu einem Verkehrschaos, weil für die Rettungsmaßnahmen immer wieder Straßen gesperrt werden mussten. Unbekannter soll Flüssigkeit im Treppenhaus verteilt haben: Polizei ermittelt! Wer den Vorfall ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar. Ein Unbekannter soll die reizende Flüssigkeit kurz vor der Pause im Treppenhaus ausgeschüttet haben.

Die Polizei ermittelt deswegen nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Erstmeldung um 14.11 Uhr; zuletzt aktualisiert um 15.20 Uhr.

Titelfoto: Feuerwehr Rheinisch-Bergischer-Kreis