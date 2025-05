Pferd in Not: Einsatzkräfte eilen mit Spezialausrüstung zur Rettung

In Bremen ist am Sonntagnachmittag ein Pferd in einen Graben gestürzt. Eine neue Fachgruppe der Feuerwehr für Großtierrettung konnte das Tier retten.

Von Tobias Bruns

Bremen - In Bremen ist am Sonntagnachmittag ein Pferd in einen Graben gestürzt. Die neue Fachgruppe "Großtierrettung" der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Blockland konnte das Tier retten.

Das betäubte Pferd wurde von speziell ausgebildeten Einsatzkräften geborgen. © Kaiser/Feuerwehr Bremen Gegen 16 Uhr meldete ein Anrufer das Tier in Not. Die Feuerwehr Bremen eilte zum Unfallort und fand ein entkräftetes Pferd im Graben vor, das sich aus eigener Kraft nicht aus der gefährlichen Lage befreien konnte. Der Vierbeiner war seinen Besitzern ausgebüxt und auf der Flucht in einen Graben am Hodenberger Deich in Oberneuland gestürzt. Da der tierische Ausflug gleich bemerkt wurde, konnte schnell Hilfe gerufen werden. Glück im Unglück für den Vierbeiner: In unmittelbarer Nähe stand eine neue Spezialeinheit zur Rettung parat. Feuerwehreinsätze Wilde Suff-Nacht endet in spektakulärer Rettungsaktion "Die Einheit ist erst seit Mitte Mai als Fachstätte registriert und hatte dann gleich am Sonntag den ersten Einsatz", so ein Sprecher der Feuerwehr Bremen gegenüber TAG24.

Das in Not geratene Pferd konnte den Besitzern wohlauf übergeben werden