17.03.2023 11:50 Putenstall geht in Flammen auf und stürzt ein

In Bremervörde ist am Freitagmorgen ein Putenstall in Brand geraten. Trotz Großeinsatzes der Feuerwehr stürzte das Gebäude ein. Die Ursache ist noch unklar.

Von Robert Stoll

Bremervörde - Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg! In Bremervörde ist am Freitagmorgen ein Putenstall in Brand geraten. Die Feuerwehr könnte den brennenden Putenstall nicht mehr retten. © Nonstopnews Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, schlugen beim Eintreffen der Löschkräfte bereits Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere in dem Stall, sie sollten heute erst angeliefert werden. Bereits nach kurzer Zeit war klar, dass das Gebäude nicht zu retten war. Nachdem schon während der Löscharbeiten das Dach eingestürzt war, mussten die Seitenwände mit einem Bagger eingerissen werden, um an die letzten Glutnester im Inneren zu gelangen. Feuerwehreinsätze Pflegeheim in Vollbrand: Heimbewohner (†79) wird tot aus Wohnung geborgen! Am Vormittag dauern die Nachlöscharbeiten nach wie noch an, so der Sprecher. Ein nahe gelegener Gastank konnte erfolgreich vor dem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort. Warum das Feuer am Freitagmorgen im Ortsteil Minstedt ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Titelfoto: Nonstopnews