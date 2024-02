01.02.2024 14:50 Radlader in Brand: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Ein Radlader ist am Donnerstag in einer Lagerhalle in Bleicherode in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro.

Von Carsten Jentzsch

Bleicherode - Ein Radlader ist am Donnerstag in einer Lagerhalle in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) in Brand geraten. Mehrere Einsatzkräfte sind am Donnerstag zur Deusa International GmbH ausgerückt. © Silvio Dietzel Kameraden der Feuerwehr sind am Vormittag zur Deusa International GmbH ausgerückt. Hintergrund war der Brand eines Radladers. Zu diesem war es gegen 9.30 Uhr gekommen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Informationen über verletzte Personen liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Wie die Redaktion erfuhr, drang dichter Rauch aus der Halle, als die Feuerwehr eintraf. Die Halle wurde jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehreinsätze Rauchschwaden aus Kunststoff-Firma: Feuerwehr löscht Flammen Nach derzeitigem Stand gilt ein technischer Defekt als mögliche Brandursache, wie die Redaktion im Gespräch mit der Polizei am frühen Nachmittag erfuhr. In einer Lagerhalle war ein Radlader in Brand geraten. © Silvio Dietzel Nach TAG24-Informationen waren Feuerwehren aus Bleicherode, Niedergebra, Obergebra und Elende im Einsatz.

