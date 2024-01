14.01.2024 08:25 Rätselhafter Brand mit fatalen Folgen: Feuerwehr macht tragischen Fund

Bei einem Brand am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Riedstadt (Hessen) ist eine Person ums Leben gekommen.

Von Angelo Cali

Riedstadt - Ein Wohnungsbrand mit fatalen Folgen in einem Mehrfamilienhaus in Südhessen ereignete sich am gestrigen Samstagnachmittag. Doch beim Fund einer Leiche warfen sich bei den Einsatzkräften vor Ort einige Fragen auf. Die angerückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten nichts mehr für den Verstorbenen tun. © 5VISION.NEWS Der Notruf ging gegen 16.25 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Groß-Gerau ein. Wie ein Sprecher der Polizei Südhessen wenige Stunden nach dem Einsatz berichtete, sei der Brand im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Waldstraße im Riedstädter Ortsteil Leeheim ausgebrochen. Umgehend machten sich mehrere Feuerwehrleute sowie der Rettungsdienst samt eines Notarztes auf den Weg zum Gebäude, wo die entsprechende Wohnung bereits in Vollbrand stand. Im Verlauf des Kampfes gegen die Flammen, die nach ersten Angaben nicht auf weitere Teile des Hauses übergegriffen hatten, machten die Retter schließlich einen tragischen Fund. Feuerwehreinsätze Schneller als die Feuerwehr: Frau bringt Baby auf dem Beifahrersitz zur Welt! Im Badezimmer der Erdgeschosswohnung wurde der leblose Körper eines Mannes entdeckt. Für diesen kamen jegliche lebensrettenden Maßnahmen jedoch zu spät. Ob es sich bei ihm um den Bewohner der Wohnung handelte, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig festgestellt werden. Auch weitere Angaben zu seiner Person blieben bislang unbekannt. Im Anschluss an die Bergung der toten Person konnten die Brandmeister den Flammen schließlich Herr werden. Weitere Personen wurden nach Polizeiangaben glücklicherweise nicht verletzt. Rätsel um Todesursache: Starb männliche Person infolge von Brand? Derweil sei noch völlig offen, welchen Sachschaden der Brand in der Erdgeschosswohnung verursacht hat. Auch die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch völlig unklar. Zudem müssen weitere Ermittlungen noch ergeben, ob der Tod des Mannes direkt mit dem Brand in Verbindung steht oder ein medizinischer Notfall die Ursache war. Hiermit beschäftigt sich nun die zuständige Kriminalpolizei.

Titelfoto: 5VISION.NEWS