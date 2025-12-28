579
Rauchentwicklung in Döbeln: Ölheizung brennt in Einfamilienhaus
Döbeln - Feueralarm in Döbeln (Mittelsachsen)! Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.
Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr auf den Gasthofsberg ausrücken.
Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Heizungsraum zu einer Rauchentwicklung im Bereich einer Ölheizung gekommen.
Die Kameraden der Feuerwehr Limmritz führte den Einsatz mit zwei Fahrzeugen durch. Unter Atemschutz wurde der Bereich kontrolliert, der Brand gelöscht und die Räumlichkeiten belüftet.
Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.
