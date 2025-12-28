Rauchentwicklung in Döbeln: Ölheizung brennt in Einfamilienhaus

Döbeln - Feueralarm in Döbeln ( Mittelsachsen )! Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr auf den Gasthofsberg ausrücken.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Heizungsraum zu einer Rauchentwicklung im Bereich einer Ölheizung gekommen.

Die Kameraden der Feuerwehr Limmritz führte den Einsatz mit zwei Fahrzeugen durch. Unter Atemschutz wurde der Bereich kontrolliert, der Brand gelöscht und die Räumlichkeiten belüftet.