Rauchgas eingeatmet: Dreiköpfige Familie bei Feuer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Gera ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Gera - In einem Mehrfamilienhaus in Gera ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war wegen des Brands im Einsatz. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Der Brand war laut Polizeiangaben in einem Abstellraum neben dem Heizungsraum ausgebrochen. Die genaue Ursache dafür ist jedoch noch unklar. Bei dem Feuer wurde eine dreiköpfige Familie verletzt. Den Informationen nach hatten die Bewohner Rauchgas eingeatmet. Sie wurden anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Familie in dem Haus blieb unverletzt. Die beiden Wohnungen seien nach dem Brand vorübergehend nicht bewohnbar, hieß es. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

