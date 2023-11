Rauchmelder warnt Bewohner: Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Stollberg - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Stollberg ( Erzgebirgskreis ): In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr war am Samstag in der Erich-Weinert-Straße in Stollberg im Einsatz. © André März

Im Wohngebiet an der Erich-Weinert-Straße stand plötzlich in einer Wohnung ein Zimmer in Flammen. Da sich der Rauch in der Wohnung verteilte, schlug der Rauchmelder an und warnte so die zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung aufhielten.

Die beiden Bewohner konnten sich, nach Informationen vom Brandort, selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden später vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Wohnung mit einem Lüfter entrauchen.

Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.