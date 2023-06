19.06.2023 18:06 Reisebus geht auf Rastplatz in Flammen auf

Auf dem Parkplatz Roseburg an der A24 brannte am Montagnachmittag ein Reisebus komplett aus. Alle Insassen konnten sich glücklicherweise in Sicherheit bringen.

Von Oliver Wunder

Roseburg – Großeinsatz auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein: In Roseburg brannte am Montag ein Reisebus aus. Vom Reisebus blieb nach dem Brand nicht mehr viel übrig. © NEWS5 / Schröder Der Bus geriet gegen 16.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Rastplatz Roseburg in Fahrtrichtung Berlin in Brand, sagte ein Sprecher der Leitstelle in Lübeck zu TAG24. Die etwa 40 Insassen und der Busfahrer hatten bei Eintreffen der Feuerwehr das brennende Fahrzeug bereits verlassen. Sie blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Weitere Angaben zu den Insassen liegen nicht vor.

Der Bus brannte komplett aus. Von ihm blieb nur ein schwarzes Gerippe übrig. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind unklar. Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Umgebung waren im Einsatz. © NEWS5 / Schröder Am Abend fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Während des Einsatzes wurde der Parkplatz geräumt und gesperrt. Ob die Sperrung noch besteht, konnte der Leitstellensprecher nicht sagen. Erstmeldung: 17.59 Uhr. Aktualisiert: 18.06 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Schröder