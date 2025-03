REPO-Markt in der Altmark abgebrannt: Ursache geklärt!

Gardelegen - Vergangene Woche brannte ein REPO-Markt in der Altmark . Der Schaden ist enorm. Jetzt teilte die Polizei die Brandursache mit.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März brannte der REPO-Markt in Gardelegen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jävenitz

In den Tagen nach dem Feuer untersuchten Brandermittler und externe Gutachter den Brandort.

Aus den Ermittlungen ging schließlich hervor, dass wohl ein technischer Defekt im Dachgeschoss Grund für das Feuer gewesen sei. Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, sei Brandstiftung auszuschließen.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März hatte der Restpostenmarkt in der Stendaler Chaussee in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) Feuer gefangen.

Laut TAG24-Informationen war neben 20 Fahrzeugen der örtlichen Feuerwehren auch ein Hubschrauber bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.