Riesen-Brand in Schweinemast-Anlage: "Qualvolle Todesfallen" sollen umgebaut werden

Arendsee - In einer großen Schweinemastanlage in der Altmark bricht ein Feuer aus . Die Feuerwehr spricht von 20.000 verendeten Tieren. Direkt geht es auch um Tierschutzfragen.

Die Feuerwehr sprach dagegen von insgesamt rund 20.000 getöteten Tieren. Eine Sprecherin des Altmarkkreis Salzwedel erklärte, in der Regel befänden sich acht oder mehr Ferkel bei einer Sau. Genaue Angaben zur Schadenshöhe konnte ein Unternehmenssprecher nicht machen. Die Feuerwehr hatte zunächst von einem Schaden in Höhe von rund einer Million Euro gesprochen.

Nach dem Großbrand einer Schweinemastanlage in der Altmark geht die Suche nach der Brandursache weiter. Am Sonntag habe die Feuerwehr noch einmal neu anrücken müssen, weil Glutnester wieder aufgeflammt seien, sagte ein Unternehmenssprecher.

Der Feuerwehr-Einsatz dauerte Stunden. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen

Auch in einer weiteren Anlage des damaligen Betreibers in Mecklenburg-Vorpommern kam es zu einem Feuer, bei dem rund 60.000 Tiere starben. In der Zwischenzeit wurden die Anlagen an einen Investor in der Schweiz verkauft.

Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt, Dorothea Frederking (59), forderte, dass riesige Schweinehaltungsanlagen zurückgebaut oder umgebaut werden müssten.

Die furchtbaren Bilder zeigten erneut, dass diese Tierfabriken zu qualvollen Todesfallen werden könnten, sagte Frederking am Sonntag. "Wir wissen, dass in solchen Ställen die Tiere nicht gerettet werden können."

Der Brand war am Freitagnachmittag. Zwei Feuerwehrleute seien bei dem stundenlangen Großeinsatz leicht verletzt worden.