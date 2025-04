Riesen-Rauchwolke: Großeinsatz der Feuerwehr in Sachsen, Halle schwer beschädigt

Delitzsch - Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagvormittag im nordsächsischen Delitzsch!

Eine riesige Rauchwolke stieg am Donnerstagmorgen vom Gewerbegebiet Delitzsch-Süd im Norden Sachsens auf. © Montage: privat

Gegen 10.40 Uhr erhielten die Retter Meldung über einen Brand im Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte. "Bei den Kreiswerken Delitzsch ist ein Förderband in der Brennstoffproduktion in Brand geraten", so der Sprecher.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens an der Rudolf-Diesel-Straße und machten sich an die Löscharbeiten. Fast alle Feuerwehren der Gemeinde Delitzsch waren vor Ort, ebenso wie Kameraden aus Eilenburg, Schkeuditz und anderen Ortschaften. Eine Drehleiter aus Leipzig wurde später noch hinzugerufen. In der Spitze waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Aktuell laufen noch die Löscharbeiten. Das Förderband wurde durch das Feuer vollständig zerstört, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Auch die Halle wurde schwer beschädigt, konnte nur zur Hälfte von den Flammen gerettet werden. In dem Teil, in dem sich das Förderband befand, soll bereits das Dach eingestürzt sein.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise nach bisherigen Informationen niemand. "Als wir eintrafen, hatten sich die Mitarbeiter bereits aus dem Gebäude gerettet", hieß es vonseiten der Feuerwehr.