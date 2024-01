Riesen-Schaden bei Lagerhallen-Brand: War es Brandstiftung?

Schönebeck - Am späten Mittwochabend kam es zu einem großen Brand im Salzlandkreis. Eine Lagerhalle stand in Flammen und löste einen Großeinsatz aus.

Im Salzlandkreis brannte in der Nacht eine große Lagerhalle. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Felgeleben

Das Feuer hatte sich gegen 22.13 Uhr in der Halle in der Calbeschen Straße in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) gebildet.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass mehrere Paletten mit Wellenpolyesterplatten brannten, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Aufgrund der starken Rauchbildung wurden Anwohner gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine sonstige Gefahr hatte es aber nicht gegeben.

Die Kameraden der Ortsfeuerwehren konnten den Brand in etwa vier Stunden löschen. Verletzt wurde zwar niemand, der Besitzer der Lagerhalle schätzte den Schaden aber auf stattliche 100.000 Euro!

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Brandstiftung könne aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden, hieß es.