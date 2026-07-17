Riesen-Schaden nach Brand in Kinder-Ferienlager, aber was war die Ursache?

Barby - Am Donnerstagnachmittag brach in einem Beachcenter im Salzlandkreis ein schwerer Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt waren Dutzende Kinder vor Ort untergebracht.

Die Feuerwehr musste am Donnerstag nach Barby ausrücken. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Gegen 15 Uhr fing das Hauptgebäude des Beachcenters am Kieswerk in Barby (Sachsen-Anhalt) aus bislang unbekannter Ursache Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Aufenthaltsraum des Centers ausgebrochen.

Insgesamt 33 Kinder hielten sich im Rahmen eines Feriencamps vor Ort auf. Kurz vor dem Ausbruch des Feuers hatten die Kleinen das Haus verlassen, um im Freien zu trainieren.

Insgesamt 55 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Die Polizisten beschlagnahmten den Brandort und wollen am Montag mit den Ermittlungen zur Ursache beginnen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.