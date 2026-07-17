Blitz schlägt ein, Scheune geht in Flammen auf: 350 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Wilburgstetten - Ein Blitzeinschlag hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Freitag einen Großbrand auf einem Hofgut im Landkreis Ansbach ausgelöst. Mit einem Aufgebot von zeitweise rund 350 Einsatzkräften kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen.

Ein Blitz hat den Scheunenbrand verursacht. © Tizian Gerbing/dpa

Ein Giebel der Scheune in Wilburgstetten stürzte ein, ein weiterer sollte wegen der schweren Brandschäden mit einem Bagger eingerissen werden, wie die Leitstelle mitteilte.

Zunächst waren auch benachbarte Gebäude bedroht, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen jedoch verhindern. Weil das Feuer bereits weit fortgeschritten war, konnten die Einsatzkräfte den Stall nicht mehr betreten.

Rinder aus einem angebauten Stall wurden mithilfe von Landwirten ins Freie gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Dachstuhl des rund 300 Quadratmeter großen Gebäudes in Vollbrand gestanden. Anrufer hatten nach Feuerwehrangaben berichtet, einen Blitzeinschlag beobachtet zu haben.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen, dass ein Blitz nach derzeitigen Erkenntnissen den Brand verursacht habe.