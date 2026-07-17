Feuer auf Bauernhof im Odenwald: Scheue brennt lichterloh

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Alarm in der Nacht zu Freitag: Auf einem Bauernhof bei Höchst im Odenwald geriet eine Scheune in Brand! Zahlreiche Feuerwehrkräfte bekämpften die Flammen.

Von Florian Gürtler

Höchst im Odenwald - Die Scheune eines Bauernhofs geriet in Brand, zahlreiche Feuerwehrleute rückten aus!

Alarm im Odenwald: Die Scheune eines Bauernhofs brannte lichterloh. Das Wohnhaus des Hofs war nicht betroffen. (Symbolbild)
Alarm im Odenwald: Die Scheune eines Bauernhofs brannte lichterloh. Das Wohnhaus des Hofs war nicht betroffen. (Symbolbild)  © 123RF/prathaan

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Freitag bei Höchst im Odenwald, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Demnach stand das Gebäude bereits im Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen.

Das Wohnhaus des Bauernhofs ist entgegen einer ersten Meldung der Polizei nicht betroffen. Verletzte wurde durch den Brand niemand.

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"Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können weiterhin keine Angaben gemacht werden", ergänzte ein Sprecher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen. Hierzu suchen sie Beamten auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 060629530 melden sollen.

Titelfoto: 123RF/prathaan

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