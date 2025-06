Riesige Rauchwolke: Lagerhalle bei Brück abgefackelt, Polizei sucht Zeugen

Brück (Potsdam-Mittelmark) - Am Freitagabend mussten sämtliche Freiwilligen Feuerwehren nahe dem brandenburgischen Brück zu einem Großeinsatz ausrücken.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr konnte das Niederbrennen der Lagerhalle nicht mehr verhindern. © Julian Stähle

Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in einer Lagerhalle in Neuendorf informiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Schon von Weitem war eine riesige dunkle Rauchwolke am Einsatzort sichtbar. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand die Halle bereits lichterloh in Flammen, und das Feuer drohte auf eine benachbarte Lagerhalle überzugreifen.

Durch ein Großaufgebot von rund 90 Feuerwehrleuten konnte der Brand zwar gelöscht, der Einsturz der Halle aber nicht mehr verhindert werden, wobei ein hoher Sachschaden entstanden sei. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Samstagmorgen an.

Ein Brandkommissariat hat die Untersuchungen zur Ursache des Feuers aufgenommen und geht nach bisherigen Ermittlungen von Brandstiftung aus.