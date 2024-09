21.09.2024 15:35 Riesige Rauchwolke über Offenbach: Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Brand in der Lagerhalle eines Werkstoffhofes am Samstagmorgen hat in Offenbach zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt, der immer noch andauert.

Von Marc Thomé

Offenbach - Am Morgen des heutigen Samstags lag eine riesige Rauchsäule über dem Stadtgebiet von Offenbach. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. © 5VISION.NEWS Eine Lagerhalle voller Sperrmüll auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in der Daimlerstraße hatte in Flammen gestanden. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren sowohl die Behörde als auch Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 6.15 Uhr alarmiert worden. Für die umfangreichen Löscharbeiten wurde die Bieberer Straße teilweise gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Es kam und kommt aber dennoch zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Feuerwehreinsätze Schrecklicher Wohnungsbrand in Thüringen: Frau tot, Mann schwer verletzt! Die Bevölkerung wurde zudem aufgefordert, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser habe aber laut dem Polizeisprecher nicht bestanden. Löscharbeiten werden noch über den ganzen Tag andauern Auch Personen wurden demnach nicht verletzt. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Da sich die Löscharbeiten vermutlich noch über den ganzen Tag hinziehen werden, ist weiterhin mit Einschränkungen im Stadtverkehr zu rechnen. Noch unklar ist die Brandursache. Hier hat die Offenbacher Polizei mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS