27.09.2023 10:27 Rohbau fängt Feuer und brennt vollständig aus - halbe Million Euro Schaden!

In Jüchen bei Grevenbroich hat es in der Nacht zum Mittwoch einen heftigen Großbrand in einem Rohbau gegeben. Jetzt ermittelt die Polizei!

Von Maurice Hossinger

Jüchen - In der Nähe von Grevenbroich hat es in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen heftigen Großbrand in einem Rohbau auf der Kölner Straße gegeben. Das Feuer entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem heftigen Großbrand. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Wie die Feuerwehr erklärte, soll sich das Feuer gegen 3 Uhr im hölzernen Rohbau eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses entfacht haben. Aufgrund der immer wieder aufflammenden Brandnester dauerte die Brandbekämpfung der Einsatzkräfte bis in den Mittwochmorgen hinein. Um auf Nummer sicher zu gehen, evakuierte die Feuerwehr zehn Personen aus zwei benachbarten Gebäuden. Sie kamen zwischenzeitlich in einem Bus der Stadt Jüchen unter. Feuerwehreinsätze Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr muss Raubtier aus Arztpraxis befreien Ersten Schätzungen nach soll der Brand einen Schaden in Höhe von einer halben Million Euro verursacht haben! Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und will nun klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss