09.06.2025 17:21 Rund 200.000 Euro Schaden: Wohnung steht in Flammen

In einem Gebäude in Oyten ist in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Von Jana Steger

Oyten - Dichter Rauch quoll am Pfingstmontag aus dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in Oyten (Landkreis Verden) in Niedersachsen – Flammen loderten meterhoch. Alles in Kürze Wohnung in Oyten steht in Flammen

Notruf ging um 11:54 Uhr ein

Dachgeschosswohnung und Büro beschädigt

Niemand verletzt, aber hoher Sachschaden

Am Pfingstmontag hat es einen Brand im Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in Oyten gegeben. © XOYO Film/Jörn Hüneke Wie TAG24 erfuhr, ging der Notruf um 11.54 ein. Einsatzkräfte rückten zum Löschen an. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung eines Hauses ausgebrochen, die komplett ausbrannte. Auch das Büro einer Logistikfirma im Erdgeschoss des Hauses ist laut Polizei durch den Brand nicht mehr nutzbar. Nach aktuellem Stand konnte das Feuer komplett gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Feuerwehreinsätze Mehrere Mülltonnen in Flammen! Brandserie hält Pirna in Atem Allerdings sei ein enormer Sachschaden entstanden. Die Ursache für den Brand in Oyten ist noch unklar. © XOYO Film/Jörn Hüneke Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Informationen zur Brandursache gibt es bislang keine. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: XOYO Film/Jörn Hüneke