Satelliten, Fahrverbote, Totholz: So steht es um den Waldbrandschutz im Harz

Im September wurden die Einsatzkräfte von einem Großbrand auf dem Brocken in Atem gehalten. Solche Extremsituationen sollen 2023 verhindert werden. © Matthias Bein/dpa

Zuletzt brach im September aus ungeklärter Ursache ein Feuer in der Nähe von Schierke am Brocken aus. Tagelang kämpften insgesamt rund 1800 Einsatzkräfte in dem schwer zugänglichen Gelände gegen Flammen. Erstmals kam internationale Unterstützung, italienische Löschflugzeuge halfen ebenso wie mehrere Löschhubschrauber.

Nach jetzigem Stand kostete die Aktion den Landkreis rund zwei Millionen Euro, wie ein Sprecher sagte. Insgesamt kam es 2022 im Harz zu 170 Waldbränden auf etwa 100 Hektar Fläche.



Der Harz besteht heutzutage zu großen Teilen aus abgestorbenen Fichten-Monokulturen - welche sich erstmals im Mai im Nationalpark Harz bei Schierke auf 3,6 Hektar wie Fackeln entzündeten.

Wie viele Hektar Anfang September in Flammen standen, ist bis heute umstritten. Nationalparkchef Roland Pietsch spricht von maximal zwölf als amtlich festgestellte verbrannte Fläche, der Landkreis arbeitet mit deutlich höheren Zahlen.

Als direkte Reaktion wurden am Fuß des Brockens rund 14 Hektar von Totholz beräumt. Dadurch, dass das Holz noch verkauft werden konnte, konnten die Kosten für die zeitintensive Maßnahme reduziert werden. Auch für weitere Bereiche sind Räumungsaktionen geplant, müssen aber noch von Brandschutzexperten abgestimmt werden.