Wohnhaus brennt im Harz komplett ab: Riesen-Schaden!
Gernrode - Am späten Samstagabend rückte die Feuerwehr im Landkreis Harz aus. Ein leerstehendes Wohnhaus brannte lichterloh.
Gegen 22.40 Uhr bemerkten Augenzeugen, dass im Gipshüttenweg in Gernrode (Sachsen-Anhalt) ein Einfamilienhaus Feuer gefangen hatte.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, handelte es sich bei dem Brandobjekt um ein Gebäude, was schon seit über einem Jahrzehnt leer stand.
Die Kameraden der Feuerwehr gingen gegen die Flammen vor, konnten das Haus aber nicht mehr retten. Es brannte komplett ab.
Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber enorm: Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf mindestens 50.000 Euro.
Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Die genaue Brandursache ist derzeit völlig unklar und wird nun ermittelt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz