Tragischer Brand in Seniorenheim: 81-jähriger Bewohner stirbt, Gebäude evakuiert

Plauen - Großeinsatz am Samstagabend in der AWO Seniorenpflegeeinrichtung in Plauen ( Vogtlandkreis )!

Am Samstagabend brach ein Feuer in der AWO Seniorenpflegeeinrichtung in Plauen aus. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Karolin Hemp erfuhr, wurde die Behörde gegen 17.19 Uhr über den Brand im Kastanienweg informiert.

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zu dem betroffenen Zimmer, in dem sich bereits dichter Rauch angesammelt hatte.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte der 81-jährige Bewohner nur noch tot geborgen werden. Zur Brand- und Todesursache machte die Sprecherin zunächst keine Angaben.

Durch den starken Qualm klagten außerdem eine 79-Jährige, ein 83-Jähriger sowie ein 93-Jähriger über Symptome einer Rauchgasvergiftung, sodass sie medizinisch behandelt werden mussten.

Zwölf weitere Bewohnerinnen und Bewohner mussten infolge des Brandes evakuiert werden, konnten aber im benachbarten Gebäudekomplex untergebracht werden.