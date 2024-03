13.03.2024 07:55 Scheune bei Brand völlig zerstört: Immenser Sachschaden

Bei Eiterfeld nahe Fulda in Osthessen stand in der Nacht zu Mittwoch eine Scheune in Vollbrand: Das Gebäude wurde völlig zerstört, es entstand immenser Schaden!

Von Florian Gürtler

Fulda/Eiterfeld - Eine Scheune brannte völlig nieder! Bei dem Brand in der osthessischen Gemeinde Eiterfeld bei Fulda entstand in der Nacht zum heutigen Mittwoch sehr hoher Schaden. Eine Scheune östlich von Eiterfeld bei Fulda wurde in der Nacht zu Mittwoch durch einen Brand völlig zerstört. © Fuldamedia Die Feuerwehr wurde gegen 3.08 Uhr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Als erste Einsatzkräfte bei der mit Stroh, Heu und landwirtschaftlichem Gerät gefüllten Feldscheune östlich von Eiterfeld eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. An eine Rettung der Scheune war nicht zu denken. Der Bau wurde "im Zuge der Löscharbeiten kontrolliert zum Einsturz gebracht und dann abgelöscht", wie ein Sprecher erklärte. Durch die Vernichtung der Feldscheune und der darin gelagerten Güter entstand immenser Sachschaden, den die Polizei auf etwa 200.000 Euro schätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr brachte die Feldscheune kontrolliert zum Einsturz und löschte dann den Brand. © Fuldamedia Die Brandursache ist noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Beamten haben jedoch bereits eine Vermutung: "Eine Selbstentzündung durch gelagertes Heu und Futter kann nicht ausgeschlossen werden", erläuterte der Sprecher.

