Scheune in Vollbrand: Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen!

Pohrsdorf (Tharandt) - In der Nacht zum Montag brach im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein heftiger Brand aus, der über 50 Feuerwehrleute auf Trab hielt.

Eine Scheune in Tharandt stand in der Nacht zum Montag in Flammen. © Roland Halkasch

Kurz nach Mitternacht loderten in Pohrsdorf Mülltonnen an der Dorfstraße auf. Schnell griffen die Flammen auf die Scheune daneben über und setzten sie in Brand.

Dank der rasch eintreffenden Feuerwehrleute konnte Schlimmeres verhindert werden, denn das Feuer drohte auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen.

Die Scheune war allerdings nicht mehr zu retten: Sie brannte komplett ab.

Aufgrund des Löschwassers und der niedrigen Temperaturen trat nach Infos von TAG24 ein weiteres Problem auf: Die gesperrte Dorfstraße wurde teilweise glatt. Die Einsatzkräfte mussten deshalb streuen.

Über 50 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz.