24.04.2023 12:57 Scheune in Vollbrand: Übergreifen auf Wohnhäuser nur knapp verhindert!

Von Johanna Baumann

Malsch - Eine Scheune in einem Wohngebiet im Landkreis Karlsruhe ist am Sonntagabend in Brand geraten. Die Scheune stand zwischen mehreren Wohnhäusern. © Markus Rott / EinsatzReport24 Gegen 21 Uhr wurde der Brand in der Muggensturmer Straße gemeldet. Laut Polizeiangaben geriet eine Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr veranlasste eine Evakuierung der umliegenden Wohnhäuser. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte glücklicherweise noch verhindert werden. Aufgrund herabfallender Scheunenteile wurde ein nebenstehendes Haus leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Fachwerkhaus fängt Feuer: Löschangriff gestaltet sich schwierig Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandausbruchs ist bislang unklar. Hinsichtlich erster Hinweise schließen die Ermittler ein "fahrlässiges Handeln" nicht aus. Die Scheune brannte vollkommen nieder. © Markus Rott / EinsatzReport24 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: BIldmontage: Markus Rott / EinsatzReport24