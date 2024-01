Schneller als die Feuerwehr: Frau bringt Baby auf dem Beifahrersitz zur Welt!

Mönchengladbach - Diese Geburt wird wohl für immer unvergesslich bleiben: Noch auf dem Beifahrersitz ihres Autos brachte eine Schwangere am gestrigen Freitag bei eisigen Temperaturen ihr Baby zur Welt!

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden das gesunde Mädchen sowie die erschöpfte Mutter in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie die Feuerwehr in Mönchengladbach am Samstag mitteilte, erreichte die Leitstelle am Vortag gegen 8.40 Uhr die Meldung, dass es eine werdende Mutter wohl nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schafft.

Als Notarzt und Rettungswagen nach wenigen Minuten am Einsatzort auf der Altenbroicher Straße im Stadtteil Mülfort eintrafen, lief die Geburt bereits auf Hochtouren. Ein Weitertransport stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr zur Debatte.

Weil die Entbindung bereits weit fortgeschritten war, musste die Frau ihr Kind tatsächlich auf dem Beifahrersitz ihres Autos zur Welt bringen. "Als wir die Beifahrertür öffneten, kam gerade das Kind", berichtete Einsatzleiter Thomas Wieshoff.

Nach der Erstversorgung durch das medizinische Fachpersonal wurden das gesunde Mädchen sowie die erschöpfte Mutter in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zuvor hatten sie bereits wärmende Decken erhalten, für den Säugling lag sogar eine kleine Mütze bereit. "Haben wir für alle Fälle immer im Rettungswagen", so Wieshoff.

In der Klinik traf wenig später schließlich auch der glückliche Vater ein. Er war zuvor als Geburtshelfer eingesprungen und anschließend mit dem eigenen Auto dem Rettungswagen hinterhergefahren. Nachdem die Familie wieder vereint war, gaben die Eltern ihre Tochter den Namen "Janelle".