Schon wieder! Briefe mit unbekannten Substanzen in Leipziger Schulen gefunden

Leipzig - Nur wenige Wochen war Ruhe: Am Montagmorgen wurden an zwei Leipziger Schulen Briefe mit unbekannten Substanzen gefunden. Eine von ihnen war schon Ende Oktober betroffen.

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr – mal wieder – zur Gerda-Taro-Schule in der Telemannstraße im Zentrum-Süd gerufen.

Auch im Zentrum-Ost gab es einen ähnlichen Einsatz. © privat

Bereits eine knappe Dreiviertelstunde zuvor, gegen 8.20 Uhr, war auch aus einer Schule in der Straße Czermaks Garten im Zentrum-Ost eine verdächtige Substanz gemeldet worden.

Auch hier sind Polizei und Feuerwehr noch am Ort des Geschehens im Einsatz.

Schon im Oktober hatte es zahlreiche gleichartige Fälle in Leipzig gegeben: Neben der Gerda-Taro-Schule waren mehrere Polizeiwachen, eine weitere Schule und eine Niederlassung der Deutschen Rentenversicherung betroffen.

Zwar stellte sich in allen Fällen heraus, dass das weiße Pulver in den Umschlägen ungefährlich war, doch zumindest in einem Fall habe die Polizei als Täterin ein 13-jähriges Mädchen identifizieren können.