16.09.2024 16:04 Schon wieder! Feuerwehr in Halberstadt muss brennendes Auto löschen

In Halberstadt musste die Feuerwehr am Montag ein brennendes Auto löschen. In den vergangenen Monaten häuften sich ähnliche Fälle. Die Ermittlungen laufen.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Noch immer geht bei Autofahrern im Landkreis Harz die Angst um. In der Nacht auf den heutigen Montag hat schon wieder ein Auto gebrannt - diesmal in Halberstadt. In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr einen brennenden Volvo löschen. © Polizeirevier Harz Zwar spricht das Polizeirevier Harz nicht von einem Feuerteufel, doch die Häufigkeit von brennenden Autos im Harz kann für Außenstehende und Betroffene kein Zufall mehr sein. In dieser Nacht erwischte es den Besitzer eines Volvos. Dieser hatte zuvor seinen Wagen in der Praetoriusstraße abgestellt. Gegen 0.10 Uhr meldeten sich Zeugen über den Notruf, die das Feuer entdeckt hatten. Feuerwehreinsätze Brandserie in Halle: Sieben Autos abgefackelt, Feuerteufel auch in Plattenbau Sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus und konnten den Brand schnell löschen. Der vordere Teil des Autos ist durch die Flammen komplett zerstört worden. Durch die Hitze wurde ein davor parkendes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gerissen. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 35.500 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zum Brand oder zu tatverdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt per Telefon 03941/674293.

Titelfoto: Polizeirevier Harz