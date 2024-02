05.02.2024 07:01 Schornsteinbrand sorgt für Feuerwehreinsatz in Freiberg

Feuerwehreinsatz am späten Sonntagabend in Freiberg. Der Schornstein in einer Doppelhaushälfte hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Von Sarah Müller

Freiberg - Feueralarm in Freiberg! Insgesamt waren 26 Kameraden der Feuerwehr Freiberg sowie ein Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. © Marcel Schlenkrich Gegen 23 Uhr musste die Feuerwehr Freiberg in die Frauensteiner Straße ausrücken. Grund dafür war ein brennender Schornstein im Eingangsbereich von einer Doppelhaushälfte. Die Einsatzkräfte mussten zum Löschen des Feuers das Dach von dem Eingangsbereich öffnen. Der Rettungsdienst war zwar vor Ort, verletzt wurde aktuellen Informationen zufolge jedoch niemand. Feuerwehreinsätze Auto brennt lichterloh: Vollsperrung der A65 bei Neustadt Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur entstandenen Sachschadenshöhe dauern noch an. Die Frauensteiner Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich