Schrank angezündet: Mieter rennt halbnackt aus Brandwohnung im Erzgebirge

Raschau-Markersbach - Am Mittwochmorgen kam es in Raschau-Markersbach ( Erzgebirge ) zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

In Raschau-Markersbach gab es am frühen Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz. © Niko Mutschmann

Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehren aus Markersbach, Raschau und der Schwarzenberger Hauptwache sowie Kreisbrandmeister, Polizei und Rettungsdienst zu einem Wohnblock zur Straße Obermittweida gerufen.

Hausbewohner hatten Rauch bemerkt und einen Rauchmelder in der betroffenen Wohnung gehört.

In der Wohnung war in einem Schrank Feuer gelegt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

"Den Mieter (34) der betreffenden Wohnung stellten Einsatzkräfte leicht bekleidet auf der Straße in einer einiger Entfernung zum Wohnhaus fest. Er wurde schließlich aufgrund seines psychischen Zustands in ein Fachkrankenhaus gebracht", heißt es weiter.