Schrecklicher Fund nach Feuer in Wiesloch

Wiesloch - Bei einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Leiche aufgefunden worden.

Die Feuerwehr stemmte sich den Flammen in der Dachgeschosswohnung entgegen. © René Priebe / PR -Video

Die Leitstelle wurde am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr über das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schatthäuser Straße in Kenntnis gesetzt.

Laut Polizeiangaben war dabei eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr gab es für den Wohnungsinhaber keine Rettung mehr.

Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Der Brand konnte gegen 14 Uhr durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Zur Brandursache sowie der Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.