Schrecklicher Wohnungsbrand in Thüringen: Frau tot, Mann schwer verletzt!

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es in dieser Woche in Gotha gekommen. Eine Frau verstarb, ein Mann wurde schwer verletzt.

Gotha - Schrecklicher Vorfall in Gotha! Dort ist es in dieser Woche zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Frau verstarb, ein Mann wurde schwer verletzt. Zu dem Brand war es am Dienstagmorgen gekommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 59-jährige Frau, wie aus einer Antwort der Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha vom Donnerstag auf eine Anfrage von TAG24 hervorgeht. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt aus der Wohnung geborgen, wie früheren Angaben der LPI von Dienstag zu entnehmen war. Seine Verletzungen seien auf eine Rauchgasvergiftung zurückzuführen, so die LPI gegenüber TAG24. Die Person befinde sich derzeit noch zur intensivmedizinischen Behandlung, hieß es zudem in der Antwort von Donnerstag. Der Mann lebte zusammen mit der Frau, die an den Folgen einer Rauchgasvergiftung verstorben ist, in der Wohnung. Zu dem Brand war es am Dienstagmorgen gekommen. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, teilte die LPI am Donnerstag zudem mit. Sowohl die genaue Stelle des Ausbruchs als auch zur Brandursache seien derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Sachschaden wurde auf 60.000 Euro geschätzt. Auf andere Wohnungen hat das Feuer laut LPI nicht übergegriffen. Zu dem Brand war es in der Stölzelstraße gekommen.

