29.09.2023 16:17 Schutt in Müllauto fängt an zu brennen: Mitarbeiter handeln geistesgegenwärtig

In Nordhausen ist am Freitagmittag der Inhalt eines Müllfahrzeuges in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - In Nordhausen ist am Freitagmittag der Inhalt eines Müllfahrzeuges in Brand geraten. Die Feuerwehr bekam den Brand in den Griff. © Silvio Dietzel Die Mitarbeiter des Unternehmens hatten während der Fahrt ein Feuer auf der Ladefläche festgestellt, wie die Polizei erklärte. Im Anschluss handelten die Männer geistesgegenwärtig und luden den Müll auf einer Rasenfläche in der Bruno-Kunze-Straße ab. Während eine dunkle Rauchwolke über dem Stadtzentrum von Nordhausen empor stieg, rückte die alarmierte Feuerwehr an und löschte den Brand. Am Fahrzeug selbst entstand den Angaben nach kein Schaden. Nachdem die Flammen gelöscht waren, konnte das Müllfahrzeug den Brandschutt wieder aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

Titelfoto: Silvio Dietzel