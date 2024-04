Schwerer Brand in Entsorgungsfirma: 80 Einsatzkräfte vor Ort

Düren - Schwerer Brand in Düren! Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes brannte ein Teil Altpapier.

In Düren kam es zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb. © Feuerwehr Düren

Gegen 12.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwehr Düren zu einem Brandmeldealarm in einen Entsorgungsbetrieb an der Papiermühle in Gürzenich gerufen.

Schon auf der Anfahrt wurde den Kräften mitgeteilt, dass es sich wohl um einen Hallenbrand handele. Daher alarmierte man die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppen Gürzenich, Birgel, Derichsweiler, Echtz, Mariaweiler, Merken und Berzbuir sowie die Messeinheit aus Kreuzau nach.

Beim Eintreffen konnte ein Brand von Altpapier in einem Teil einer offenen Lagerhalle festgestellt werden.

Daher fing man direkt mit der Brandbekämpfung an und konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile der Halle verhindern.

Mit einem Radlader wurde das Brandgut auseinander gefahren und in mit Wasser geflutete Container abgeladen, wo es dann weiter abgelöscht werden konnte.