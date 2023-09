Schwerer Brand in Mehrfamilienhaus: Sieben Wohnungen unbewohnbar

Konstanz - Ein Wohnungsbrand in Singen bei Konstanz am Montagabend hat einen hohen Sachschaden zur Folge.

Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 75 Kräften im Großeinsatz vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.50 Uhr wegen eines Feuers in der Worblinger Straße verständigt. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geriet in Vollbrand, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen und Gebäude verhindert werden.

Die zwölf Bewohner konnten sich glücklicherweise aus dem Gebäude retten.

Alle sieben Wohnungen des Hauses sind aufgrund von Hitze, Rauch sowie Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten in Notunterkünften untergebracht werden.

Der entstandene Schaden wird auf 800.000 Euro geschätzt.