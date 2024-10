Schwerverletzte bei Kellerbrand: Familie mit Kind steckt in Kammer, Vater bewusstlos

Recklinghausen - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Recklinghausen haben Feuerwehrleute eine Familie aus einer Dachgeschosswohnung gerettet.

Laut Feuerwehr war die Dachgeschosswohnung wegen des Rauchs nicht mehr bewohnbar. © Feuerwehr Recklinghausen

Wie die Feuerwehr mitteilte, war die dreiköpfige Familie mit einem Kleinkind dort vom Rauch eingeschlossen, sie brachten sich zunächst in einer Kammer in der Wohnung in Sicherheit.

Der Vater wurde bewusstlos. Die Einsatzkräfte retteten Mutter und Kind in der Nacht über eine Drehleiter durch das Dachgeschossfenster. Der Vater wurde von den Feuerwehrleuten über das Treppenhaus gerettet.

Eine weitere Familie mit zwei Kindern wurde von den Einsatzkräften aus ihrer Wohnung im ersten Stock nach draußen begleitet. Bei dem Brand wurden insgesamt zwei Erwachsene schwer verletzt. Sie wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude wurde geräumt und die Bewohner kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Laut Feuerwehr war die Dachgeschosswohnung wegen des Rauchs nicht mehr bewohnbar.