Sechs Brände in zehn Tagen! Zündelt da ein Feuerteufel in Löbau?

Von Anneke Müller

Löbau - Die Lausitz zittert vor dem Feuerteufel: Erneut rückten am Sonntag gegen 18 Uhr Dutzende Kameraden der Feuerwehren aus Löbau und Ebersdorf zu einem Brand aus. Ein Holzstapel auf einem Privatgrundstück an der Straße "An der Hohle" war in einem Unterstand entflammt.

Vergangene Woche brannte es in Kittlitz. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek "Und wieder schrillte unsere Sirene", postete die Feuerwehr Ebersdorf nach dem Einsatz. Die Kameraden hatten noch verhindern können, dass die Flammen auf die in der Nähe stehenden großen Bäume übergriff. Der Eigentümer hatte laut Feuerwehr zudem schon selbst erste Löschversuche unternommen. "Wir ermitteln wegen Brandstiftung", so Polizeisprecher Marcel Malchow. Es war nicht der erste Brand. Seit dem 6. Oktober rückten die Kameraden bereits zu sechs Bränden in Ebersdorf, Löbau und Kittlitz aus. Vergangene Woche hatte es in einem ehemaligen BHG-Gebäude (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) in Kittlitz bei Löbau gebrannt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen gewesen. Rund 100 Kameraden löschten das Inferno. Es entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zudem brannte vor ein paar Tagen ein zwei mal zwei Meter großer Strohhaufen hinter einem Grundstück in der Straße "Am Ritterberg" in Ebersdorf.



In Ebersdorf zeigte neben der Feuerwehr auch die Polizei eine hohe Präsenz. © LausitzNews.de/Philipp Grohmann