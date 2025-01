Silvester in Südhessen: Balkon-Brand und Gasthof in Flammen

So brach in Darmstadt-Kranichstein gegen 0.15 Uhr auf einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bartningstraße Feuer aus. Die Flammen drohten zeitweise auf die dazugehörige Wohnung überzugreifen, doch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindern.

In der Silvesternacht seien innerhalb von rund zwei Stunden mehr als 30 Brände gemeldet worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Neujahrstag mit.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei mit zahlreichen Kräften in Südhessen im Einsatz, unter anderem, um die Feuerwehrleute vor Attacken mit Böllern zu beschützen. © 5VISION.NEWS

In Michelstadt im Odenwald nahm ein Gebäudebrand dramatischere Ausmaße an: Im Stadtteil Stockheim "stand eine Gaststätte im Stockheimer Ring gegen 3.45 Uhr in Flammen", hieß es.

Die gesamte Gaststätte habe in Vollbrand gestanden, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Flammen konnten erfolgreich gelöscht werden, die Brandursache ist unklar.

In Viernheim kam es in der Silvesternacht in der Schwalbenstraße zu einem Autobrand, "der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde". An dem Wagen entstand Totalschaden, der auf circa 15.000 Euro geschätzt wird.

Zudem wird berichtet, dass es in Südhessen auch zu vereinzelten Angriffen gegen Einsatzkräfte kam: "Unter anderem in Viernheim auf dem Apostelplatz oder in Darmstadt auf dem Luisenplatz sowie in Kranichstein wurden Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen." Durch die Attacken wurde aber niemand verletzt.