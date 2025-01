Silvesternacht in Frankfurt und Hessen: Schwere Gesichtsverletzung durch Feuerwerk!

Feuerwehr- und Polizei-Einsätze sowie mindestens eine schwer verletzte Person: TAG24 trägt die Ereignisse der Silvesternacht in Frankfurt und Hessen zusammen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Hessen - Mit Feuerwerk und Böllern feierten zahlreiche Menschen in Frankfurt am Main und Hessen die zurückliegende Silvesternacht. Feuerwehr und Polizei hatten dabei alle Hände voll zu tun.

Am Frankfurter Mainufer versammelten sich in der Silvesternacht viele Menschen, um mit Böllern und Feuerwerk das neue Jahr zu feiern. © Helmut Fricke/dpa In der Mainmetropole wurde der Jahreswechsel wie üblich insbesondere am Mainufer und in der Innenstadt gefeiert. Dabei nahm die Polizei mehrere Personen fest, die "gezielt" Feuerwerkskörper gegen Menschenmengen oder Einsatzkräfte warfen, wie über den Online-Dienst X (vormals Twitter) mitgeteilt wurde. Auch kam es zu zahlreichen Verstößen in diversen Böller-Verbotszonen in der Stadt. Mehreren Personen wurden zudem "durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern" verletzt. Frankfurt Lokal Riedbahn-Sperrung: Deutsche Bahn hält Wort Die Fußgängerbrücke "Eiserner Steg", die von der City über den Main nach Frankfurt-Sachsenhausen führt, zog wie jedes Jahr besonders viele Feiernde an. Die Brücke wurde daher wegen drohender Überlastung gesperrt.

Eine schwer verletzte Person im Rheingau-Taunus-Kreis