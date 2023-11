18.11.2023 07:46 Solaranlage auf Balkon explodiert: Ein Verletzter in Riedstadt

In Riedstadt-Wolfskehlen stand in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus in Flammen: Die Explosion einer Solaranlage auf einem Balkon hatte den Brand ausgelöst.

Von Florian Gürtler

Riedstadt - Die Feuerwehr wurde in der Nacht alarmiert: Im südhessischen Riedstadt stand ein Wohnhaus in Flammen! Der Brand war durch die Explosion eines sogenannten Balkonkraftwerks entstanden. Ein 59-jähriger Mann wurde verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 50 Kräften im Einsatz: Im südhessischen Riedstadt explodierte in der Nacht ein Balkonkraftwerk und setzte ein Haus in Brand. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte Gegen 3 Uhr in der Nacht zum heutigen Samstag wurde der Alarm ausgelöst. Als erste Einsatzkräfte bei dem Einfamilienhaus in dem Stadtteil Wolfskehlen ankamen, standen Holzverkleidungen des Gebäudes in Flammen. Umgehend begannen die Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten. Wie die Polizei in Südhessen weiter mitteilte, war "einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers eines Balkonkraftwerks im ersten Stockwerk des Hauses explodiert". Feuerwehreinsätze Feuerwehrmann wird beim Einsatz vom Baum erschlagen - tot! Weshalb die Solaranlage in die Luft flog, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wohnhausbrand in Riedstadt-Wolfskehlen in der Nacht zu Samstag "Betroffen waren der erste Stock und das Erdgeschoss des Gebäudes, das nun zunächst nicht bewohnbar ist", führte ein Polizeisprecher weiter aus. Der 59 Jahre alte einzige Hausbewohner erlitt bei dem Wohnhausbrand in Riedstadt-Wolfskehlen eine Rauchgasvergiftung. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine genauere Einschätzung vor. Es wurde aber berichtet, dass dieser "in einem niedrigen sechsstelligen Bereich" liegen könnte.

