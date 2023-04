08.04.2023 20:11 2.066 Traktor geht während der Fahrt in Flammen auf! Feuerwehr kommt zu spät

In Spreckens ist am Samstag ein Traktor während der Fahrt in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Von Bastian Küsel

Spreckens - Dramatischer Zwischenfall im Norden! Am Samstagnachmittag hat ein Traktor in Spreckens (Landkreis Rotenburg) während der Fahrt Feuer gefangen. In Spreckens (Landkreis Rotenburg) ist am Samstag ein Traktor während der Fahrt in Flammen aufgegangen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mitteilte, bemerkte der Fahrer während der Fahrt plötzlich Rauch, der unter dem Traktor hervorkam. Er stellte das Gefährt samt Anhänger am Straßenrand ab und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher selbst unter Kontrolle zu bekommen. Sowohl der Fahrer als auch die alarmierte Feuerwehr konnten die Flammen jedoch nicht rechtzeitig löschen, sodass der Traktor letztlich komplett ausbrannte. Feuerwehreinsätze Hunderte Heuballen niedergebrannt! Haben Kinder sie angezündet? Verletzt wurde der Fahrer den Angaben zufolge nicht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 50 Einsatzkräften aus Spreckens, Fahrendorf und Bremervörde vor Ort. Die alarmierte Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen, doch der Traktor brannte letztlich komplett aus. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)