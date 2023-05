06.05.2023 09:22 Stromausfall in Aschaffenburg: Krankenhaus notversorgt und mehrere Brände

Ein Stromausfall hat am Freitagabend für Chaos in mehreren Aschaffenburger Stadtteilen gesorgt. Das Klinikum musste kurzzeitig per Notstrom versorgt werden.

Von Maximilian Hölzel

Aschaffenburg - Ein Stromausfall hat am späten Freitagabend für Chaos in mehreren Aschaffenburger Stadtteilen geführt. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau musste wegen des Stromausfalls in der Nacht vorübergehend mit Notstrom versorgt werden. © Ralf Hettler/dpa Wie die Feuerwehr berichtet, kam es zunächst zu einer Störung im Stromnetz eines Betriebs im Gewerbegebiet im Stadtteil Schweinheim.

Diese führte letztlich zu einem Ausfall der Stromversorgung in den Aschaffenburger Stadtvierteln Schweinheim und Gailbach. Es ereignete sich eine Kettenreaktion im Stromnetz der Stadt, so das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. In der Folge kam es im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau zu einem Kabelbrand. Außerdem brannte es in einem Trafohaus in Gailbach. Beide Brände konnten zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht werden. Feuerwehreinsätze Millionenschaden bei Brand in Schwelmer Einkaufszentrum: Drei Personen verletzt Gegen Mitternacht gelang es dann, die betroffenen Stadtteile wieder an das Stromnetz anzuschließen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Lediglich in Gailbach seien am Samstagmorgen vereinzelt noch einige Straßen ohne Elektrizität. Zudem musste das Alzenauer Krankenhaus zwischenzeitlich per Notstrom versorgt werden.

Titelfoto: Ralf Hettler/dpa