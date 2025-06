20.06.2025 12:50 1.688 Technischer Defekt an Kaffeemaschine löst Brand in Reisebus aus

In einem Reisebus, der in Richtung Essen unterwegs war, fing eine Kaffeemaschine am Freitagmorgen Feuer.

Von Sarah Fuchs

Döbeln - Auf der B169 in Mittelsachsen fing plötzlich in einem Reisebus eine Kaffeemaschine Feuer! Alles in Kürze Kaffeemaschine in Reisebus auf B169 fing Feuer.

Fahrer und Reiseleiter löschten mit Pulverlöscher.

Zwei Fahrgäste mit Rauchgasvergiftungsverdacht im Krankenhaus.

Reisebus musste auf Parkplatz abgestellt werden.

Leichte Verkehrsbehinderungen an Karls-Kreuzung. Mehr anzeigen Durch den Brand kam es an "Karls Kreuzung" zu geringen Verkehrsbehinderungen. © EHL Media/Dietmar Thomas Die Einsatzkräfte wurden am Freitag gegen 9 Uhr an die Kreuzung zu Karls Erlebnis-Dorf und der A14 gerufen. In einem Bus, der auf der Bundesstraße von Ostrau kommend in Richtung Hainichen unterwegs war, fing kurz zuvor eine Kaffeemaschine Feuer. Dabei kam es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung. Bis die Feuerwehr eintraf, versuchten der Fahrer und der Reiseleiter, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu löschen. Feuerwehreinsätze Pedelec entzündet sich und steckt Ferienwohnung in Brand: Sechs Verletzte Laut Angaben der Feuerwehr befanden sich neben dem Fahrer und dem Reiseleiter auch zwei Fahrgäste im Bus, darunter auch eine behinderte Person. Beide wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines technischen Defekts fing die Kaffeemaschine Feuer. © EHL Media/Dietmar Thomas Der Reisebus konnte seine Reise in Richtung Essen nicht fortführen. Stattdessen wurde er auf einen nahe gelegenen Parkplatz gebracht, um dort von einem Abschleppdienst übernommen zu werden. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Während des Einsatzes kam es an der "Karls-Kreuzung" zu leichten Verkehrsbehinderungen.

