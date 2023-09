13.09.2023 07:46 Teppich fängt an zu brennen und sorgt für Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Kellerbrand an der Sperberstraße in Bergheim Quadrath-Ichendorf rückten am gestrigen Dienstagabend mehrere Einheiten der Feuerwehr Bergheim aus.

Von Florian Fischer

Bergheim - Zu einem Kellerbrand an der Sperberstraße in Bergheim Quadrath-Ichendorf rückten am gestrigen Dienstagabend mehrere Einheiten der Feuerwehr Bergheim aus. In einem Mehrfamilienhaus in Bergheim Quadrath-Ichendorf kam es zu einem Kellerbrand. © Feuerwehr Bergheim Demnach kam es dort gegen 18.10 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Während einige Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz versuchten, das Feuer zu löschen, retteten weitere Feuerwehrleute eine Person über eine tragbare Leiter aus dem ersten Obergeschoss. Zwei Bewohner aus dem dritten Obergeschoss retteten sich zuvor auf ihren Balkon und wurden dort von der Feuerwehr betreut. Schon nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte den Brand jedoch löschen. Ein Teppich und Heizungen hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Feuerwehreinsätze Zuerst wird an Haus mit Flüssigkeit hantiert, dann brennt es lichterloh! Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im betroffenen Gebäude sowie im Nachbarhaus vorgenommen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schon nach wenigen Minuten löschen. © Feuerwehr Bergheim Gegen 19.15 Uhr war der Einsatz für die Einheiten Feuerwehr Bergheim beendet.

Titelfoto: Feuerwehr Bergheim