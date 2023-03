04.03.2023 15:17 Tierische Rettungsaktion: Pferd mit geballter Kraft aus Fluss gezogen

In Wittichenau, einer Kleinstadt in Sachsen, kam es am Samstagvormittag zu einer Tierrettung durch die Feuerwehr, als ein Pferd in den Fluss stürzte.

Von Malte Kurtz

Wittichenau - Im Ortsteil Hoske der sächsischen Kleinstadt Wittichenau stürzte am Samstagvormittag ein Pferd in die "Schwarze Elster" und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Das Pferd wurde mit Schläuchen gesichert und mithilfe eines Radladers wieder aus der "Schwarzen Elster" herausgezogen. © xcitepress/ak Ersten Informationen zufolge fiel das Tier gegen 11.20 Uhr in den Fluss und schaffte es nicht, sich selbstständig zurück ans Ufer der "Schwarzen Elster" zu retten. Zur Tierrettung eilten schließlich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wittichenau. Der Gaul wurde mit Schläuchen umwickelt, die an einem Radlader befestigt wurden. Mithilfe motorisierter Pferdestärke und der Muskelkraft der Rettungskräfte konnte das Reittier schließlich unbeschadet aus dem Fluss gezogen werden. Mit eigener Huf-Arbeit steuerte das braune Pferd mit blonder Mähne sicherlich auch ein oder zwei Bonus-PS bei. Dieses Erlebnis wird das Pferd wohl nicht so schnell vergessen. Nach etwa einer Stunde war die Rettungsaktion erfolgreich beendet. © xcitepress/ak Im Anschluss an die Rettung, die circa eine Stunde dauerte, konnte das sichtlich erleichterte und durchnässte Ross zu seinem Besitzer zurückkehren.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/ak