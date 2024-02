Tödlicher Wohnungsbrand in Darmstadt

Darmstadt - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Darmstadt endete am gestrigen Donnerstagabend tragisch: Für einen 68-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Darmstädter Feuerwehr rückte am späten Donnerstagabend wegen eines Brandes in der Heinrichstraße aus: Für einen 68-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. © KEUTZTV-NEWS

Das Feuer brach gegen 22.25 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in einem Wohnblock in der Heinrichstraße aus, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort. Der 68 Jahre alte Bewohner der Brand-Wohnung konnte zwar von den Feuerwehrleuten geborgen werden, er starb aber trotz sofortiger Reanimation noch vor Ort.

"Ein weiterer Hausbewohner wurde durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt", fügte ein Polizeisprecher noch hinzu.

Die Heinrichstraße wurde infolge des Brandes und der Löscharbeiten vorübergehend voll gesperrt.

Zur Brandursache wie auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Informationen.