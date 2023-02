Tragischer Wohnhausbrand: Mutter (†60) verstirbt, Sohn schwer verletzt!

Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) - Traurige Gewissheit nach einem Hausbrand am frühen Sonntagmorgen: Eine Frau (†60) überlebte das Feuer nicht.

Das Wohnhaus geriet in Vollbrand. © René Priebe/PR-Video

Laut Polizei kam es gegen 2.10 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Schwimmbadstraße. Ein 37-jähriger Bewohner verließ das in Vollbrand geratene Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Für seine 60 Jahre alte Mutter kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus dem Dachgeschoss geborgen werden.

Zwei Bewohner der angrenzenden Doppelhaushälfte wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt. Sie wurden noch vor Ort behandelt.

Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte die Feuerwehr dabei allerdings nicht verhindern. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar.

Laut aktuellem Stand soll der entstandene Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.