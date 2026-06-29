Großbrand auf Bauernhof im Erzgebirge: Einsatzkräfte retten Hunde
Elterlein - Großbrand auf einem Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach (Erzgebirge)! In der Nacht zu Montag brach hier ein verheerendes Feuer aus.
Gegen 2.27 Uhr wurden die Feuerwehren der Region zu dem Hof in die Hauptstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits eine Stallung mit Werkstatt, Lagerflächen und gelagertes Stroh in Flammen. Das Feuer hatte sich auch schon auf das benachbarte Wohnhaus ausgebreitet.
"Als wir ankamen, drohte das Feuer unmittelbar in das Wohnhaus überzugreifen", berichtete Einsatzleiter Reiko Hill von der Feuerwehr Elterlein. Durch die gezielte Brandbekämpfung konnte ein kompletter Verlust des Hauses noch verhindert werden.
Die zahlreichen Tiere des Hofes, unter anderem Schafe und Hühner, hielten sich zum Brandzeitpunkt größtenteils auf den Koppeln im Außenbereich auf. Einsatzkräfte konnten zwei Hunde aus dem Gebäude retten. Nach ersten Informationen von vor Ort gab es bei dem Brand keine Verletzten.
Mehrere Feuerwehren im Löscheinsatz
Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Umgebung waren an den Löscharbeiten beteiligt. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren waren auch der Kreisbrandmeister, der Energieversorger sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) aus Annaberg im Einsatz. Das THW soll nun auch die weiteren Maßnahmen zur Sicherung und zum Umgang mit der Brandruine begleiten.
Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zunächst erfolgte die Löschwasserversorgung über die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren. Im weiteren Einsatzverlauf wurde dann Wasser aus einem nahegelegenen Bach sowie zusätzlich aus einem Teich auf dem Grundstück des Hofes entnommen, um die Versorgung dauerhaft sicherzustellen.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.
Auch wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Brandursachenermittler der Polizei werden am Montag ihre Arbeit aufnehmen.
Titelfoto: Niko Mutschmann