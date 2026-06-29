Großbrand auf Bauernhof im Erzgebirge: Einsatzkräfte retten Hunde

Elterlein - Großbrand auf einem Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach ( Erzgebirge )! In der Nacht zu Montag brach hier ein verheerendes Feuer aus.

Das Feuer beschädigte in der Nacht zum Montag einen Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach schwer. © Niko Mutschmann

Gegen 2.27 Uhr wurden die Feuerwehren der Region zu dem Hof in die Hauptstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits eine Stallung mit Werkstatt, Lagerflächen und gelagertes Stroh in Flammen. Das Feuer hatte sich auch schon auf das benachbarte Wohnhaus ausgebreitet.

"Als wir ankamen, drohte das Feuer unmittelbar in das Wohnhaus überzugreifen", berichtete Einsatzleiter Reiko Hill von der Feuerwehr Elterlein. Durch die gezielte Brandbekämpfung konnte ein kompletter Verlust des Hauses noch verhindert werden.

Die zahlreichen Tiere des Hofes, unter anderem Schafe und Hühner, hielten sich zum Brandzeitpunkt größtenteils auf den Koppeln im Außenbereich auf. Einsatzkräfte konnten zwei Hunde aus dem Gebäude retten. Nach ersten Informationen von vor Ort gab es bei dem Brand keine Verletzten.