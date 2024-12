Trotz Spezial-Container: E-Auto geht gleich zweimal in Flammen auf!

Das E-Auto brannte im Container lichterloh und stellte die Feuerwehr vor eine Herausforderung. © NEWS5 / David Oßwald

Die Feuerwehr musste am späten Montagabend ins Industriegebiet bei Erlangen-Tennenlohe ausrücken: Im Hof eines Abschleppunternehmens brannte ein E-Auto.

Das Besondere: Das Auto hatte bereits am Tag zuvor in Nürnberg gebrannt und galt zunächst als "gelöscht". Es wurde vorsorglich in einen Spezialcontainer für brennende E-Autos verladen und so auf dem Hof abgestellt.

Doch die Gefahr war noch nicht gebannt. In der Nacht brannte es plötzlich wieder. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Container empor. Glücklicherweise verhinderte der Container Schlimmeres.

Dieser wurde schließlich von der Feuerwehr geflutet, um das Auto abzukühlen.